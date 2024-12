Avião com 181 pessoas a bordo sofre acidente na Coreia do Sul - AFP

Avião com 181 pessoas a bordo sofre acidente na Coreia do SulAFP

Publicado 30/12/2024 07:56 | Atualizado 30/12/2024 08:07

Seul - Um dos dois sobreviventes do acidente aéreo na Coreia do Sul está consciente e falando, apesar de ter sofrido múltiplas fraturas, segundo Ju Woong, diretor do Hospital da Universidade Feminina Ewha.

O diretor do hospital afirmou que o homem, de 33 anos, foi internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e os exames revelaram fraturas nas costas, que restringem os movimentos do paciente. Ele segue sob monitoramento intensivo.



O departamento de psiquiatria do hospital deve ajudar a controlar o estresse pós-traumático, acrescentou o diretor.

"Não fizemos perguntas detalhadas sobre o acidente. Considerando o potencial trauma e a condição atual do paciente, decidimos não investigar mais", declarou Ju Woong.



O homem teria dito aos médicos: "Quando acordei, percebi que tinha sido resgatado", conforme o diretor. De acordo com Woong Ju, a vítima "é totalmente capaz de se comunicar" e "não há indícios de perda de memória".

O acidente deixou 179 mortos. Duas pessoas, ambas integrantes da tripulação, sobreviveram ao impacto. A outra vítima resgatada, uma mulher de 25 anos, está sendo tratada no Hospital Asan de Seul, ainda segundo o comunicado do hospital.

A unidade hospitalar não detalhou suas condições, mas seu quadro é considerado estável. Ela teria sofrido ferimentos no tornozelo e na cabeça.

A aeronave, que transportava 181 pessoas, saiu da pista, bateu em um muro e explodiu. Segundo o Ministério de Territórios, estavam a bordo 175 passageiros, incluindo dois tailandeses e seis tripulantes.

O Boeing 737-800 da Jeju Air havia decolado de Bangkok, na Tailândia, com destino a Muan, no sul da Coreia do Sul. A aeronave havia emitido um pedido de socorro após uma primeira tentativa de aterrissagem, durante a qual a torre de controle alertou a tripulação de que o avião havia sido atingido por pássaros.