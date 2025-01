Boate Amazura no Queens, em Nova York, nos EUA - Reprodução / Google Maps

Publicado 02/01/2025 10:08

Um ataque a tiros deixou pelo menos 10 pessoas feridas do lado de fora de uma boate no Queens, no estado de Nova York, nos Estados Unidos, na noite de quarta-feira (01). De acordo com a polícia, um grupo de quatro homens disparou cerca de 30 tiros contra uma multidão, formada por jovens reunidos nas proximidades do estabelecimento.



As vítimas são seis mulheres e quatro homens, com idades entre 16 e 20 anos. As autoridades estão em busca de um carro sedã de cor clara, que pode estar ligado ao tiroteio.



Os feridos foram encaminhados para unidades hospitalares nas proximidades do local, incluindo o Hospital Judaico de Long Island e o Centro Médico Infantil Cohen, conforme informações do jornal New York Post.



A boate Amazura, localizada no local do ataque, possui capacidade para 4 mil pessoas e costuma sediar apresentações ao vivo ao longo do ano. As investigações continuam para localizar os suspeitos do ataque.