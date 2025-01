Caso aconteceu no bairro Recoleta, em uma área nobre de Buenos Aires - Reprodução/TV Band

Caso aconteceu no bairro Recoleta, em uma área nobre de Buenos AiresReprodução/TV Band

Publicado 02/01/2025 11:35

O Ministério das Relações Exteriores presta apoio aos familiares do casal de brasileiros atropelados em Buenos Aires, na Argentina , nesta quarta-feira (1º). O homem, de cerca de 60 anos, morreu no acidente.

Em nota enviada ao DIA nesta quinta-feira (2), o Itamaraty informou que não iria divulgar a identidade das vítimas. Confira:

"O Ministério das Relações Exteriores, por meio do Consulado-Geral do Brasil em Buenos Aires, presta assistência consular às vítimas e mantém contato direto com seus familiares. Em atendimento ao direito à privacidade e em observância ao disposto na Lei de Acesso à Informação e no decreto 7.724/2012, o Ministério das Relações Exteriores não fornece informações detalhadas sobre casos individuais de assistência a cidadãos brasileiros".

Em primeiro momento, o ministério havia informado que descobriu sobre o ocorrido por meio da imprensa.

O acidente

Um turista brasileiro, de cerca de 60 anos, morreu após ser atropelado em Buenos Aires, na manhã desta quarta-feira. O caso aconteceu no bairro da Recoleta, uma área nobre da capital.

A mulher da vítima fatal também foi atingida. Ela sofreu um trauma torácico e cranioencefálico, múltiplas fraturas de costelas e clavícula do lado esquerdo. Ela está internada no Hospital Fernández.