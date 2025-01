Modificações foram anunciadas quase um mês após a queda de Bashar al Assad - AFP

Publicado 02/01/2025 13:06

O ministro da Educação sírio minimizou, nesta quinta-feira (2), as mudanças nos currículos escolares anunciadas pelas novas autoridades islamistas e consideradas "extremistas" por ativistas, que temem que as minorias religiosas do país possam ser prejudicadas.

As modificações foram anunciadas na quarta-feira, quase um mês após as forças lideradas pelo grupo islamista Hayat Tahrir al Sham derrubarem Bashar al Assad.

As mudanças incluem a remoção de poemas relacionados a mulheres e ao amor, além de referências a "deuses" nos cursos de história antiga, bem como a interpretação de um versículo do Alcorão sobre aqueles que enfureceram a Deus e se desviaram da religião, referindo-se a eles como "judeus e Nasara", um termo depreciativo para se referir aos cristãos.

O hino nacional também foi removido dos livros didáticos, e o ministério alegou que se tratava do "hino do regime (de Assad)".

O ministro da Educação, Nazir al Qadri, afirmou no Telegram nesta quinta-feira que as mudanças pretendiam apenas eliminar referências "glorificadoras" ao presidente deposto e corrigir interpretações equivocadas do Alcorão, o livro sagrado do Islã.

As mudanças geraram polêmica e muitos expressaram indignação nas redes sociais.

O ativista e jornalista Shiyar Khaleal criticou as alterações no Facebook, alertando que "a educação baseada em ideologias extremistas pode formar indivíduos cujas ideias ameacem a segurança regional e internacional".

Os novos governantes sírios têm assegurado repetidamente que as minorias não serão ameaçadas, e a comunidade internacional também os tem instado a proteger as diversas comunidades do país.