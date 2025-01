Acidente na aterrissagem de um Boeing 737-800 - AFP

Publicado 02/01/2025 11:50

A polícia sul-coreana revistou o aeroporto de Muan e os escritórios da companhia aérea Jeju Air nesta quinta-feira(2), após o acidente na aterrissagem de um Boeing 737-800 no domingo, que matou 179 pessoas.



A aeronave vinda de Bangcoc pousou em Muan sem o trem de pouso acionado e bateu em um muro no final da pista, onde rapidamente foi tomada pelas chamas. Apenas dois comissários de bordo sobreviveram.



Investigadores da Coreia do Sul e dos Estados Unidos, alguns da fabricante Boeing, estão rastreando o local do acidente nesta cidade do sudoeste para estabelecer as causas do evento. As duas caixas pretas foram encontradas e estão sendo analisadas.



"Em relação ao acidente de avião ocorrido em 29 de dezembro, está sendo realizada uma operação de busca e apreensão" no aeroporto de Muan, no escritório da Jeju Air em Seul e em um escritório regional de aviação, informou a polícia em comunicado enviado à AFP.



A agência de notícias local Yonhap disse, citando autoridades, que o mandado de busca se deve a possíveis acusações de negligência profissional que resultaram em mortes.



Além das buscas, "a equipe de investigação impôs a proibição de viajar a dois indivíduos, incluindo o presidente da Jeju Air, Kim E-bae", que não poderá sair do país, afirmou a polícia em outro comunicado.



Após o acidente, as autoridades sul-coreanas anunciaram que todas as aeronaves Boeing 737-800 que operam no país serão submetidas a inspeções especiais, com foco no trem de pouso, que parece ter falhado no domingo.



O presidente em exercício da Coreia do Sul, Choi Sang-mok, disse que tomará "medidas imediatas" se essas inspeções revelarem problemas com o modelo do avião.



Autoridades indicaram que existem 101 aeronaves B737-800 em operação na Coreia do Sul com seis companhias aéreas diferentes.



"Dada a grande preocupação pública com o modelo de aeronave envolvido no acidente, o Ministério dos Transportes e as agências relevantes devem conduzir uma investigação completa sobre a manutenção operacional, formação e treinamento", disse Choi.



"Se forem detectados problemas durante a inspeção, por favor, tomem medidas corretivas imediatas", acrescentou.



Na quarta-feira, os investigadores concluíram a extração de dados da caixa preta com gravações de voz da cabine, mas a outra com dados de voo está danificada e foi enviada aos Estados Unidos para análise.



"Sinto tanto a sua falta"

As autoridades inicialmente citaram uma colisão com pássaros como a causa provável da tragédia, mas posteriormente também apontaram para a presença de uma barreira no final da pista.



Alguns especialistas sugeriram que o desastre teria sido menos mortal se esse elemento, que abriga um localizador, não fosse de concreto.



No aeroporto de Muan, parentes e moradores locais montaram um memorial improvisado com flores e mensagens para as vítimas do pior acidente aéreo da história da Coreia do Sul.



"Querida, sinto tanto a sua falta", dizia uma nota. Outra dizia: "Minha querida irmã, você é a pessoa mais atenciosa que conheço. Não vou ficar bem. Sempre me lembrarei de você. Sinto muito. Eu te amo".



A imprensa local divulgou uma nota manuscrita, aparentemente do irmão de um dos pilotos, colocada ao lado de um gimbap (um prato popular coreano) e uma bebida em um copo.



"Meu coração se parte quando penso na luta que você enfrentou sozinho (em seus momentos finais)", dizia.



"Você foi realmente incrível e se saiu muito bem, então espero que possa encontrar a felicidade em um lugar acolhedor. Obrigado e sinto muito".



Parentes das vítimas puderam visitar o local do acidente na quarta-feira para se despedir dos seus entes queridos.



Centenas de pessoas formaram uma imensa fila para prestar homenagens em um altar em memória das vítimas.