Tahlequah e sua manada são orcas residentes do sulReprodução / Facebook

Publicado 03/01/2025 11:31

Uma baleia orca fêmea, que carregou seu filhote morto por mais de duas semanas em 2018, perdeu um recém-nascido novamente e foi observada em luto carregando seu corpo, disseram pesquisadores marinhos dos EUA.

Segundo o Centro de Pesquisa de Baleias, com sede em Washington, a orca em perigo de extinção, batizada de Tahlequah, e também conhecida como J35, foi vista na quarta-feira (1º) em Seattle carregando sua cria morta.

"J35 foi vista carregando o corpo da cria falecida", publicou o centro de pesquisa no Instagram na quinta-feira.

"Este comportamento já havia sido observado em J35 em 2018, quando ela carregou o corpo de sua cria falecida durante 17 dias", acrescentou.

Na ocasião, ela foi vista algumas vezes empurrando o corpo do filhote com o nariz e outras vezes agarrando-o com a boca, informou a mídia americana.

"É um momento de luto muito trágico", declarou Ken Balcomb, fundador do centro de pesquisa, à emissora pública NPR.

A perda de um novo filhote é "particularmente devastadora" segundo o centro. Tahlequah já perdeu dois de seus quatro filhotes registrados.

O grupo de orcas de Tahlequah também recebeu a companhia de outro filhote recém-nascido, segundo o centro. “O sexo do filhote ainda não é conhecido”, mas ele parece normal física e comportamentalmente", segundo os pesquisadores.

Tahlequah e sua manada são orcas residentes do sul, uma população classificada em perigo de extinção nos EUA.

Existem apenas três manadas, com um total de 70 baleias. Elas passam várias semanas a cada primavera e outono nas águas ao redor de Puget Sound, uma enseada do Oceano Pacífico no noroeste do estado de Washington.

Segundo o Serviço Nacional de Pesca Marinha, seu número está diminuindo devido a uma combinação de fatores como a redução de suas presas e o ruído e incômodo dos navios.

Os cientistas afirmam que as baleias são um dos animais mais inteligentes do mundo, com um comportamento social complexo que inclui autoconhecimento e sofrimento.