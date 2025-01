Walter José Urbieta Busso, de 48 anos, matou sua companheira na Argentina - Reprodução

Publicado 04/01/2025 20:48

Um homem, identificado como Walter José Urbieta Busso, matou a mulher com uma barra de ferro na frente do filho de 7 anos na casa em que moravam no bairro de San Juan, na Argentina. Segundo o jornal argentino Clárin, após o crime, o homem de 47 anos deixou a criança na casa de uma tia e fugiu de motocicleta.

O corpo do motorista de ônibus para os jogadores reservas do clube Sarmiento de Junín foi encontrado queimado na beira de uma estrada, neste sábado (4), ao lado da motocicleta. As autoridades acreditam que ele tenha cometido suicídio após assassinar Claudia Andrea Leguiza, 47 anos, na sexta-feira (3).

Ele tinha um medida restritiva em vigor até 8 de janeiro, mas, segundo a família, o casal estava tentando morar junto novamente. O casal tinha outros três filhos já adultos e três menores de idade.

Na sexta-feira, Walter e Claudia passou o dia discutindo até que ele pegou uma barra de ferro e a matou com vários golpes no quarto principal da residência.

A polícia informou que a autópsia revelou sinais de autodefesa no corpo da vítima. Embora as autoridades acreditem que Walter tenha tirado a própria vida após cometer o feminicídio, a Justiça continua com as investigações para esclarecer os fatos.

O menino prestará depoimento na próxima terça-feira (7).