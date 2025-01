Rapper dispara arma de fogo acidentalmente durante entrevista - Reprodução/Youtube

Rapper dispara arma de fogo acidentalmente durante entrevistaReprodução/Youtube

Publicado 05/01/2025 14:42 | Atualizado 05/01/2025 14:47

O podcast "One on One" apresentado por Mike D. foi interrompido de forma inusitada durante uma entrevista com o rapper 2 Low que foi ao ar na semana passada. Na ocasião, o músico disparou uma arma de fogo.

A ação foi acidental e aconteceu quando o artista colocou a mão em seu bolso. Logo em seguida houve o disparo. No vídeo, é possível notar a nova marca de furo na calça após o tiro.

O cantor demonstrou uma espécie de choque com o ocorrido. Já Mike D., depois de uma breve pausa, perguntou: "Quem atirou em quem?" e "Alguém levou um tiro?".

O autor do disparo não intencional manteve a expressão de susto. Alguns segundos depois ele perguntou se "todos estavam bem" e o programa seguiu normalmente. Confira: