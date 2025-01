Justin Trudeau anuncia saída do cargo de primeiro-ministro do Canadá - AFP

Publicado 06/01/2025 14:27

Justin Trudeau, de 53 anos, anunciou que deixará os cargos de primeiro-ministro do Canadá e de líder do Partido Liberal. Em coletiva de imprensa, nesta segunda-feira (6), o premiê afirmou, no entanto, permanecerá no posto até que seu substituto seja escolhido.

"Pretendo renunciar ao cargo de líder do partido, como primeiro-ministro, depois que o partido selecionar seu novo líder", disse Trudeau em seu pronunciamento. O político, que se definiu como um lutador, ainda falou sobre as próximas eleições e afirmou não ser a melhor escolha para os canadenses.



"Como todos sabem, sou um lutador, e não sou alguém que recua de uma luta, particularmente quando uma luta é tão importante quanto esta. Mas sempre fui movido pelo meu amor pelo Canadá, pelo meu desejo de servir os canadenses e pelo que há de melhor nos canadenses, e os canadenses merecem uma escolha real na próxima eleição. E ficou óbvio para mim — com as batalhas internas — que não posso ser aquele que levará o padrão liberal para a próxima eleição", declarou.

Parlamento ficará suspenso

Durante a coletiva, Trudeau disse ainda que o parlamento canadense permanecerá suspenso até 24 de março, dando mais tempo para que o Partido Liberal escolha seu novo líder. Antes da renúncia do premiê, os trabalhos estavam previstos para retornar em 27 de janeiro.

"O Parlamento está paralisado há meses após o que foi a sessão mais longa de um parlamento minoritário na história do Canadá. Esta manhã, avisei a Governadora Geral que precisamos de uma nova sessão do parlamento. Ela concedeu esse pedido, e a Casa agora será prorrogada até 24 de março", afirmou.

Quem é Justin Trudeau?

Filho do ex-primeiro-ministro canadense Pierre Elliot Trudeau, Justin iniciou na política em 2008, quando foi eleito membro do Parlamento. Cinco anos depois, em 2013, foi escolhido como líder do Partido Liberal. Poucos anos depois, em 2015, assumiu o cargo de primeiro-ministro, assim como o pai.

Um dos líderes mais jovens do país, Trudeau rapidamente conquistou popularidade ao promover valores progressistas no cenário global. Ele se autodenominou um antídoto a Donald Trump. Justin foi reeleito em 2019 e 2021.

No entanto, ele viu a popularidade cair com uma série de contratempos políticos, incluindo acusações de racismo depois que vieram à tona diversas fotos antigas em que aparece usando blackface.

A eleição de Trump nos Estados Unidos foi outro fator determinante para a crise vivenciada por Trudeau em seu governo, já que o presidente americano eleito ameaçou impor tarifas de 25% sobre produtos canadenses.

O aumento do custo de vida da população e o desempenho ruim das contas do governo, além da renúncia surpreendente da ex-aliada política de Trudeau e ministra das Finanças, Chrystia Freeland, contribuíram, também, para que a popularidade do premiê caísse em meio aos canadenses.

Inicialmente, Trudeau havia anunciado sua intenção de concorrer à reeleição, mas ele está mais de 20 pontos atrás de seu rival conservador, Pierre Poilievre, nas pesquisas de intenção de voto. As próximas eleições gerais do Canadá estão previstas para ocorrer até outubro de 2025

*Com informações de AFP