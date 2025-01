Suspeito foi gravado e usava um moletom marrom, um boné de beisebol verde e óculos escuros - Divulgação / Loveland Police

Suspeito foi gravado e usava um moletom marrom, um boné de beisebol verde e óculos escurosDivulgação / Loveland Police

Publicado 06/01/2025 12:51

Um assaltante é procurado pela polícia de Loveland, no Colorado (EUA), após tentar roubar um banco. O crime não foi concluído, pois o caixa não entendeu a letra do ladrão no bilhete que anunciava o assalto. A polícia ainda não tem pistas sobre o paradeiro do criminoso.

O acusado entrou no banco por volta das 17h do dia 17 de dezembro e dirigiu-se diretamente ao caixa. Enquanto o funcionário tentava decifrar o que a nota dizia, o homem ficou frustrado e fugiu rapidamente do local, segundo o Departamento de Polícia de Loveland.

O suspeito foi flagrado pelas câmeras de segurança e vestia um moletom marrom, um boné de beisebol verde e óculos escuros.

Um caso semelhante ocorreu em East Sussex, em 2021, quando um homem britânico não conseguiu roubar um banco devido a um bilhete sem sentido e com erros gramaticais graves que entregou a um caixa.