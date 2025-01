Pelo menos seis pessoas morreram e várias ficaram feridas em tumulto - Niharika KULKARNI / AFP

Publicado 09/01/2025 07:58

Pelo menos seis pessoas foram pisoteadas até a morte durante uma reunião religiosa hindu na Índia, e várias outras ficaram feridas, disseram autoridades nesta quinta-feira.

Uma grande multidão se reuniu na quarta-feira para buscar ingressos para visitar o templo Sri Venkateswara Swamy, no estado de Andhra Pradesh, no sul do país, quando a debandada começou.

"O infeliz incidente... custou a vida de seis devotos. Rezo a Deus para acolher as almas dos que partiram", disse Prem Kumar Jain, porta-voz do Partido Telugu Desam, que governa o estado.

O primeiro-ministro Narendra Modi disse no X que seus "pensamentos estão com aqueles que perderam seus entes queridos".

A Índia tem registrado acidentes fatais frequentes em locais de oração durante festivais religiosos devido à falta de segurança e de medidas de controle de multidões.

Em julho do ano passado, 121 pessoas foram mortas no estado de Uttar Pradesh, no norte do país, durante uma reunião religiosa hindu.

O incidente de quarta-feira ocorreu pouco antes do início do Kumbh Mela, um festival hindu de seis semanas de orações e banhos sagrados que este ano pode ser o maior evento religioso do mundo.

Segundo os organizadores, são esperados até 400 milhões de peregrinos no festival.