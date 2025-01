Musk afirmou que encontrou vários gastos que podem ser cortados - Alain Jocard/AFP

Publicado 09/01/2025 17:22

Elon Musk, o bilionário assessor do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quinta-feira (9) que reduzir os gastos públicos federais em um trilhão de dólares (6,07 trilhões de reais) seria um "super resultado".



O homem mais rico do mundo, fundador da Tesla e SpaceX e agora à frente de uma comissão de "eficiência governamental", indicou que buscará o número inicial, que seria "o melhor resultado possível".



"Mas penso que se tentarmos cortar dois trilhões, teremos boas chances de chegar a um", disse.



As declarações de Musk ocorreram durante uma conversa divulgada por sua rede social X na noite de quarta-feira com o presidente da empresa de marketing Stagwell, Mark Penn.



O bilionário afirmou que encontrou vários gastos que podem ser cortados. Embora não tenha fornecido detalhes, declarou: "É como estar em uma sala cheia de alvos. Você pode fechar os olhos e ter certeza de que não vai errar."



Musk já falou no passado de "reduções em massa de funcionários na burocracia federal", a quem prometeu condições de saída "decentes".

Cerca de dois terços do gasto público federal são destinados a programas que Trump não poderá eliminar, e a alguns que já sinalizou que não deseja cortar relacionados a segurança social e saúde.