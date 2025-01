Moore morreu devido a complicações enquanto se recuperava de uma cirurgia - Reprodução

Publicado 11/01/2025 07:59 | Atualizado 11/01/2025 08:44

Conhecido por ter marcado a década de 1960 com o duo Sam & Dave, Sam Moore morreu aos 89 anos em Coral Gables, na Flórida, nos Estados Unidos, devido a complicações enquanto se recuperava de uma cirurgia. Moore, que influenciou músicos como Michael Jackson, Al Green e Bruce Springsteen, foi introduzido no Hall da Fama do Rock em 1992 ao lado de Dave Prater.

A morte aconteceu na sexta-feira, 10, porém só foi confirmada neste sábado, 11. O publicitário do cantor, Jeremy Westby, não falou nada além da causa do óbito.

Junto com Prater, Moore eternizou clássicos como "Soul Man" e "Hold On, I’m Comin'" nos anos 1960. Eles transformaram o "chamado e resposta" da música gospel em um show frenético e gravaram alguns dos hits mais duradouros da música soul, como "You Don’t Know Like I Know", "When Something is Wrong With My Baby" e "I Thank You".

Assim como muitos artistas de soul da época, Sam & Dave perderam a popularidade com o passar do tempo. Mas, "Soul Man" retornou às paradas na década de 1970, quando quando os Blues Brothers, John Belushi e Dan Aykroyd, regravaram a canção com os músicos originais.

Moore tinha sentimentos ambíguos sobre a associação da música com as estrelas de "Saturday Night Live", recordando como muitos jovens acreditavam que a canção havia se originado com os Blues Brothers.



Em 2008, o filme "Soul Men" retratou uma dupla de cantores envelhecidos e afastados, com uma semelhança notável com Sam & Dave. Moore perdeu uma ação judicial alegando que as semelhanças eram excessivas.



Ele também passou anos em litígio contra Prater, que havia contratado um substituto e saído em turnê sob o nome "New Sam & Dave". Prater faleceu em um acidente de carro na Geórgia, em 1988.