Californiano, identificado como Casey Colvin, reencontrou seu cachorro perdido, OreoReprodução / Redes sociais

Publicado 13/01/2025 16:00

Um californiano, identificado como Casey Colvin, reencontrou seu cachorro perdido, Oreo, neste domingo (12). O animal de estimação estava desaparecido desde a última terça-feira (7), quando a casa de Colvin foi evacuada devido aos incêndios em Los Angeles. Nas imagens, é possível ver o tutor feliz e emocionado.

"Oh, querida! Oh, meu Deus, você está viva! Você está viva!", diz Colvin enquanto chora e comemora. O homem então corre em círculos e levanta os braços para o alto. "Sim! Oh, obrigado, Jesus! Obrigado, Deus!"

Colvin estava no trabalho quando foi informado sobre as ordens de evacuar sua casa, que foi consumida pelo fogo. Após a notícia, o tutor passou cinco horas no trânsito tentando retornar à sua residência para salvar seus cachorros, Oreo e Tika. Por conta de um bloqueio na estrada, Colvin não conseguiu recuperar seus animais de estimação.

Um bombeiro se ofereceu para procurar os cães. Tika foi salva, mas Oreo fugiu para o bairro. Colvin usou um AirTag, que estava no cachorro, além de panfletos, para recuperar o animal.