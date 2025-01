Mandato de Joe Biden termina no dia 20 de janeiro - AFP

Publicado 14/01/2025 18:22

O governo do presidente dos EUA, Joe Biden, notificou o Congresso sobre a intenção de remover Cuba da lista de Estados patrocinadores do terrorismo. A medida, parte de um acordo mediado pela Igreja Católica, prevê a libertação de dezenas de prisioneiros políticos na ilha até 20 de janeiro, último dia do mandato do democrata.

O plano inclui reverter sanções impostas por Donald Trump em 2017, mas deve ser revogado pelo presidente eleito, que assume na próxima semana. O aliado do republicano Marco Rubio, futuro secretário de Estado e crítico do regime cubano, deve reforçar as sanções contra a ilha.

Trump recolocou Cuba na lista de patrocinadores do terrorismo em 2021, citando apoio do país ao regime de Nicolás Maduro, a recusa em extraditar rebeldes colombianos e o abrigo a americanos procurados. Grupos de direitos humanos, incluindo a Conferência de Bispos Católicos dos EUA, pressionaram Biden, alegando falta de evidências de envolvimento cubano com terrorismo atualmente.