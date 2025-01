Neil Gaiman admitiu estar disposto a consertar erros, mas negou que tenha cometido abuso sexual - Reprodução / Instagram

"Nos últimos meses, observei com horror e consternação as histórias que circulam na internet sobre mim. Permaneci em silêncio até agora, tanto por respeito às pessoas que estavam compartilhando suas histórias quanto por não querer atrair ainda mais atenção para muitas informações falsas. Sempre tentei ser uma pessoa reservada e senti, cada vez mais, que as redes sociais não eram o lugar certo para falar sobre questões pessoais importantes. Agora cheguei ao ponto em que sinto que devo dizer algo", disse. O autor britânico Neil Gaiman se defendeu das acusações de abusos e assédios sexuais que teria cometido contra ao menos oito mulheres , reveladas com exclusividade pela revista "New York Magazine". O escritor de 64 anos, conhecido pelas criações de contos como "Sandman" e "Coraline", publicou um texto em seu site afirmando que "apesar de não ser uma pessoa perfeita", nunca fez sexo não consensual com ninguém."Nos últimos meses, observei com horror e consternação as histórias que circulam na internet sobre mim. Permaneci em silêncio até agora, tanto por respeito às pessoas que estavam compartilhando suas histórias quanto por não querer atrair ainda mais atenção para muitas informações falsas. Sempre tentei ser uma pessoa reservada e senti, cada vez mais, que as redes sociais não eram o lugar certo para falar sobre questões pessoais importantes. Agora cheguei ao ponto em que sinto que devo dizer algo", disse.

"Ao ler essa mais recente coleção de relatos, há momentos que eu meio que reconheço e momentos que não reconheço, descrições de coisas que aconteceram ao lado de coisas que definitivamente não aconteceram. Estou longe de ser uma pessoa perfeita, mas nunca me envolvi em atividade sexual não consensual com ninguém. Nunca", ponderou.



As supostas vítimas de Gaiman relataram episódios de violência sexual, muitas vezes disfarçada de sadomasoquismo, ao jornal americano. Uma delas, Scarlett Pavlovich, que trabalhou como babá para o filho dele, contou que o autor teria a estuprado em uma banheira, utilizando manteiga como lubrificante. Já Kendra Stout, uma antiga fã, disse que eles marcaram um encontro, mas que o sexo foi violento e que ela se machucou após sofrer golpes de cinto sem o seu consentimento.



Gaiman explicou que releu as mensagens com mulheres nos períodos das acusações e sugere que elas eram entre "duas pessoas que desfrutavam de relacionamentos sexuais inteiramente consensuais".



"Ao mesmo tempo, enquanto reflito sobre o meu passado – e reviso tudo o que de fato aconteceu em oposição ao que está sendo alegado – não aceito que tenha havido qualquer abuso. Para repetir, nunca me envolvi em atividade sexual não consensual com ninguém", declarou.

As acusações contra Neil se intensificaram após o último mês de julho, quando um podcast chamado "Master: The Allegations Against Neil Gaiman" ("Mestre: As Alegações Contra Neil Gaiman", em inglês) foi transmitido. Nele, as supostas vítimas relatam situações de favores sexuais em troca de moradia, tentativas de beijos forçados, entre outros.



Neil concluiu enfatizando que apesar de estar disposto a tentar consertar erros que cometeu, algumas das histórias a seu respeito são falsas.

"Ao mesmo tempo, enquanto reflito sobre o meu passado – e reviso tudo o que de fato aconteceu em oposição ao que está sendo alegado – não aceito que tenha havido qualquer abuso. Para repetir, nunca me envolvi em atividade sexual não consensual com ninguém. Algumas das histórias horríveis que agora estão sendo contadas simplesmente nunca aconteceram, enquanto outras foram tão distorcidas em relação ao que realmente aconteceu que não têm nenhuma relação com a realidade. Estou disposto a assumir a responsabilidade por quaisquer erros que cometi. Mas não estou disposto a me afastar da verdade e não posso aceitar ser descrito como alguém que não sou, nem posso nem vou admitir ter feito coisas que não fiz."