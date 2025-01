Prédio onde ocorreu o crime - Reprodução / Google Maps

Publicado 15/01/2025 08:41

Um professor foi preso por expor o órgão genital a crianças com autismo, na manhã de terça-feira (14), em Nova York, nos Estados Unidos. O educador Dana Barschdorf, de 44 anos, foi indiciado por duas acusações de "tentativa de ato lascivo" enquanto trabalhava na instituição do Bronx. Segundo autoridades, a escola atende estudantes autistas do jardim de infância até à 4ª série.

De acordo com New York Post, o professor foi afastado de suas funções enquanto as investigações estão em andamento. "Este suposto comportamento é completamente inaceitável", afirmou um porta-voz do Departamento de Educação dos EUA em um e-mail ao jornal.

A denúncia foi feita por outros funcionários da escola, que relataram os incidentes. Até o momento, o Departamento de Educação não divulgou mais detalhes do caso ou sobre o histórico do educador.