Guerra começou em outubro de 2023 - AFP

Publicado 15/01/2025 10:11

As negociações para o cessar-fogo e a libertação dos reféns na Faixa de Gaza estão quase finalizadas, segundo autoridades israelenses, palestinas e de países mediadores. No entanto, nada está garantido.

Em entrevista à Rádio Eldorado, Gunther Rudzit, professor de relações internacionais da ESPM, disse que as chances de um acordo, desta vez, parecem maiores, mas ressaltou que ainda é preciso ter cautela em razão da resistência de segmentos extremistas dos dois lados.

Alguns veículos de imprensa informaram que Israel e o Hamas já concordaram com os princípios gerais de um acordo. O Catar, principal mediador, disse nesta terça-feira (14,) que havia apresentado um esboço da trégua.

O Canal 12 de Israel informou que o governo do premiê Binyamin Netanyahu considerou o texto aceitável e que autoridades israelenses aguardavam a resposta do Hamas. Já a Associated Press informou que o Hamas também teria aceitado os termos do acordo.



No entanto, em razão do fracasso de propostas anteriores, uma autoridade egípcia disse que os países mediadores estavam cautelosos, à espera de uma resposta dos palestinos.



Com informações do Estadão Conteúdo.