Donald Trump e Xi Jinping conversaram por telefone nesta sexta-feira - AFP

Donald Trump e Xi Jinping conversaram por telefone nesta sexta-feiraAFP

Publicado 17/01/2025 12:19

Donald Trump prometeu, nesta sexta-feira (17), que ele e o presidente chinês, Xi Jinping, construiriam um relacionamento forte, depois de conversarem por telefone, dias antes do novo presidente dos Estados Unidos assumir o poder.



"A ligação foi muito boa para a China e os Estados Unidos", disse Trump em sua plataforma de mídia social. "Espero que resolvamos muitos problemas juntos, começando imediatamente. Discutimos o equilíbrio do comércio, fentanil, TikTok e muitos outros assuntos", afirmou.



"O presidente Xi e eu faremos todo o possível para tornar o mundo mais pacífico e seguro!", acrescentou.

A China anunciou, nesta sexta-feira, que Xi enviaria o vice-presidente, Han Zheng, para a cerimônia de posse de Trump na próxima segunda-feira.

Guerra comercial



Trump travou uma amarga guerra comercial com a China durante seu primeiro mandato, impondo tarifas sobre importações da segunda maior economia do mundo.



Desta vez, ele ameaça adotar medidas mais duras, acusando Pequim de práticas comerciais desleais que contribuíram para uma crise devastadora do fentanil nos Estados Unidos.



Na quinta-feira, Pequim criticou "ataques infundados" feitos por Marco Rubio, que deve ser secretário de Estado no próximo governo Trump.



Em sua audiência de confirmação no Senado, Rubio chamou a China de "adversário mais poderoso e mais perigoso" que Washington já enfrentou.

Com informações da AFP.