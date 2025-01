Tela inicial da rede Xiaohongshu - Reprodução

Tela inicial da rede XiaohongshuReprodução

Publicado 18/01/2025 12:28

O aplicativo Xiaohongshu, mídia social popular na China, subiu para a primeira posição na App Store, da Apple, nos Estados Unidos (EUA), após discussões sobre o futuro do TikTok na Suprema Corte do país.

A plataforma, chamada de "Pequeno Livro Vermelho", é abreviada pelos usuários como "RedNote". Fundada em 2013, a rede conta com mais de 300 milhões de usuários, segundo a empresa de pesquisa Qian Gua.



O "boom" do aplicativo aconteceu após a aprovação de lei que ameaça a proibição da rede social TikTok . A hashtag "refugiado do TikTok" acumulou quase 60 milhões de visualizações e mais de 1,7 milhão de comentários até terça-feira (14). O assunto "TikTok" está entre os mais comentados na rede social X (antigo Twitter) neste sábado (18).

Interação

Diversos internautas discutiram sobre a descoberta da nova rede. "Acho que RedNote é melhor que TikTok", confessou um usuário do X. "A era da manipulação finalmente está acabando", comentou outro. Segundo os internautas, a plataforma possibilitou diálogo entre chineses e norte-americanos. "É como se fosse o TikTok, só que com uma família chinesa!", disse uma pessoa ainda no X.

Do outro lado das telas, os usuários chineses, em maioria, recepcionaram bem os "refugiados do TikTok" e os ajudaram com orientações para navegar pela nova rede. "Espero que todos possam aproveitar esta breve chance para se envolver em trocas significativas de ideias", comentou um internauta da China.



Diferenças entre Xiaohongshu e TikTok



A empresa por trás do Xiaohongshu, a Xingin Information Technology, foi fundada por Charlwin Mao e Miranda Qu e tem sede em Xangai, e o aplicativo não foi projetado para falantes de inglês. O TikTok, por sua vez, é de propriedade da empresa de internet chinesa ByteDance e foi adaptado para um público global.



O algoritmo do chamado "RedNote" é baseado nos interesses do usuário, e não nas pessoas em que ele segue. Para alguns internautas, isso impulsiona mais conteúdo original e reduz o domínio de influenciadores populares. O TikTok também não é acessível na China.