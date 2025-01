Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump - AFP

Publicado 21/01/2025 09:16 | Atualizado 21/01/2025 11:43

A Comissão Europeia, braço executivo da União Europeia, expressou nesta terça-feira (21) sua “preocupação” com a intenção declarada do novo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de retirar os Estados Unidos da Organização Mundial da Saúde (OMS).



“Vemos com preocupação os anúncios de retirada da OMS pelos Estados Unidos”, disse uma porta-voz da Comissão, Eva Hrncirova.



“Se quisermos ser resistentes às ameaças globais à saúde, precisamos ter uma cooperação global nessa área (...) Confiamos que a administração dos EUA considerará tudo isso antes da retirada formal”, acrescentou. A UE, disse a fonte, está comprometida em “cooperar com nossos parceiros dos EUA".

Os EUA são o maior país doador para a OMS, portanto, a retirada representa um grande golpe para a organização, que poderia iniciar uma grande reestruturação. Ao assinar o decreto sobre a retirada dos EUA da organização, Trump afirmou que a OMS “nos enganou”.



Durante seu primeiro mandato como presidente, entre 2017 e 2021, Trump já havia emitido um aviso de sua intenção de retirar os EUA da OMS, sob o argumento de que a instituição estava sob a influência da China.