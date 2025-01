Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump - AFP

Presidente dos Estados Unidos, Donald TrumpAFP

Publicado 21/01/2025 09:21

A China está "preocupada" com a nova saída dos Estados Unidos do acordo climático de Paris, disse um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores nesta terça-feira (21).

"A mudança climática é um desafio comum enfrentado por toda a humanidade e nenhum país pode permanecer insensível ou resolver o problema sozinho", disse o porta-voz Guo Jiakun.

O presidente dos EUA, Donald Trump, assinou uma ordem executiva na segunda-feira (20) para retirar seu país pela segunda vez do acordo histórico assinado em 2015 na capital francesa. Ele já havia feito isso uma primeira vez durante seu primeiro mandato (2017-2021).

O acordo visa reduzir as emissões de gases de efeito estufa que impulsionam as mudanças climáticas.

A decisão é vista como um golpe nos esforços globais contra o aquecimento global, à medida que eventos climáticos catastróficos se intensificam em todo o mundo.

Mesmo antes de sua saída formal, que levará um ano, a medida é um golpe para a cooperação internacional que visa reduzir a dependência de combustíveis fósseis.

Os críticos alertam que a decisão de Trump poderia incentivar outros grandes poluidores, como a China e a Índia, a reduzir seus próprios compromissos.