Trump anula possibilidade de migrantes obterem audiência legalmente via aplicativo de celular para portos de entrada - Kamil Krzaczynski/AFP

Publicado 21/01/2025 19:19

Os migrantes "criminosos não poderão mais se esconder nas escolas e igrejas" dos Estados Unidos para "evitar sua prisão", declarou nesta terça-feira (21) um porta-voz do Departamento de Segurança Interna (DHS, na sigla em inglês).

O governo do presidente Donald Trump "não vai atar as mãos de nossas valentes forças da ordem, e, em vez disso, confia que utilizem o senso comum", acrescentou em comunicado, sem oferecer seu nome.



Horas depois de tomar posse, o republicano assinou na segunda-feira uma bateria de medidas contra a imigração ilegal para pôr fim ao que considera uma "invasão".



Uma delas elimina o programa humanitário (parole) que oferece permissão temporária aos migrantes para permanecerem nos Estados Unidos.



Alegando motivos humanitários, o governo do ex-presidente democrata Joe Biden permitiu que migrantes de Haiti, Cuba, Nicarágua e Venezuela solicitassem entrada nos Estados Unidos por um período de dois anos, desde que tivessem um patrocinador no país e passassem por uma verificação de segurança.



A gestão democrata "abusou do programa" de autorização condicional humanitária "para permitir indiscriminadamente a entrada em nosso país de 1,5 milhão de migrantes", queixou-se o porta-voz do DHS.

A partir de agora, o programa voltará "ao seu propósito original de examinar os migrantes caso por caso", acrescentou.



Entre as medidas tomadas por Trump também está a anulação da possibilidade para os migrantes de obter legalmente uma audiência através de um aplicativo de celular (CBP One) para chegar a um porto de entrada.