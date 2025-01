Bispa Mariann Budde declarou que a maioria dos imigrantes não é criminosa - Reprodução / Internet

Bispa Mariann Budde declarou que a maioria dos imigrantes não é criminosaReprodução / Internet

Publicado 21/01/2025 18:32

A bispa de Washington, Mariann Budde, fez um apelo ao presidente Donald Trump nesta terça (21), para que tivesse misericórdia da comunidade LGBTQ+ e dos imigrantes. Referindo-se à crença do republicano que diz ter sido salvo por Deus para "fazer a América boa de novo", Mariann disse: "Você sentiu a mão providencial de um Deus amoroso. Em nome do nosso Deus, peço que tenha misericórdia das pessoas em nosso país que estão assustadas agora". Ela comentou que grande parte dos imigrantes, embora sem cidadania ou documentação, trabalha arduamente em setores essenciais, como agricultura, limpeza, restaurantes e hospitais, e não são criminosos: "A maioria dos imigrantes não é criminosa. Eu te peço, senhor presidente, que tenha misericórdia das crianças que estão com medo de seus pais serem deportados", discursou.

Durante a campanha, Trump prometeu a deportação em massa de imigrantes ilegais. Em seu primeiro dia de retorno à Casa Branca, ele assinou uma ordem executiva para acabar com a cidadania automática para filhos de quem se estabeleceu nos EUA ilegalmente.

A bispa também pediu compaixão com a população LGBTQIA+. Na segunda-feira, 20, Trump declarou que existem somente dois gêneros no discurso de posse presidencial. "Há crianças gays, lésbicas e transgêneros em famílias democratas, republicanas e independentes, que temem por suas vidas", afirmou.

No vídeo, o presidente americano, sua esposa e filhos parecem estar desconfortáveis com a fala de Budde. Após a cerimônia, Trump voltou à Casa Branca e foi questionado pelo sermão: "Não foi muito emocionante, foi?", respondeu, conforme informações do jornal AP News.