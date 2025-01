Ross Ulbricht está preso desde 2013 - Reprodução / Instagram

Publicado 22/01/2025 11:08

O presidente dos Estados Unidos Donald Trump concedeu, nesta terça-feira (21), um perdão "pleno e incondicional" a Ross Ulbricht, criador do site Silk Road, onde drogas ilegais eram vendidas, além de equipamentos de hackers e passaportes roubados. Ele havia sido condenado à prisão perpétua em 2015. As informações são do site "BBC".

"A escória que trabalhou para condená-lo eram alguns dos mesmos lunáticos que estavam envolvidos na moderna armamentização do governo contra mim", afirmou Trump em um post em seu site Truth Social. "Ele recebeu duas sentenças de prisão perpétua, mais 40 anos. Ridículo!", concluiu.

Na época da sentença, durante o julgamento, os promotores afirmaram que a Silk Road movimentou cerca de U$S 200 milhões (R$ 1,2 bilhão, na cotação atual) com o comércio de substâncias ilícitas, feito através de bitcoins.

A página, que saiu do ar em 2013 após Ulbricht ser preso, era hospedada na "dark web", uma parte da internet que não pode ser acessada por navegadores comuns, exigindo programas específicos que garantem o anonimato do usuário.

Conforme documentos judiciais do FBI, o site tinha pouco menos de 1 milhão de usuários registrados, mas os investigadores disseram que não sabiam quantos estavam ativos. O Silk Road ganhou notoriedade através de reportagens da imprensa e bate-papos online.

Setores da política estadunidense comemoraram a decisão. O Partido Libertário defendia a libertação de Ross, afirmando que seu caso era um exemplo de abuso do governo. O congressista republicano Thomas Massie aplaudiu a decisão de Trump. "Obrigado por manter sua palavra para mim e para outros que têm defendido a liberdade de Ross", afirmou.

