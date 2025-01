Secretário-geral da Organização das Nações Unidas, António Guterres - AFP

Publicado 22/01/2025 11:25

O secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), António Guterres, afirmou nesta quarta-feira, 22, que atualmente a crise climática e a expansão descontrolada da inteligência artificial (IA) são as novas ameaças que exigem "muito mais atenção e ação globais", considerando a ameaça de "desestabilizar a vida".

Em discurso no Fórum Econômico Mundial, em Davos, ele nomeou as mudanças climáticas como "caos", destacou os impactos na economia e infraestrutura, e afirmou que a dependência por combustíveis fósseis é "um monstro que não poupa ninguém".



"Energia fornecida por renováveis é uma oportunidade econômica extraordinária e beneficiará pessoas em todos os países", defendeu Guterres.



Ele disse que instituições que estão retrocedendo em compromissos climáticos estão adotando uma posição egoísta e estão "do lado errado da história".



Na segunda-feira, a Casa Branca informou que o novo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, irá retirar o país do acordo climático de Paris.



Sobre a IA, o representante disse que a tecnologia pode perturbar economias e mercados de trabalho, minar a confiança em instituições, além de aprofundar as desigualdades ao excluir aqueles sem os recursos.

"Estamos trabalhando com governos, indústria e sociedade civil para garantir que a IA se torne uma ferramenta de oportunidade, inclusão e progresso para todas as pessoas", pontuou.