Alexis Schuler, de 29 anos, havia sido vista pela última vez em 10 de janeiro em Washington Reprodução / Emissora 7News

Publicado 23/01/2025 11:07

Um homem foi preso por matar sua namorada e esconder o corpo em uma "tumba improvisada" atrás de uma parede recém-construída dentro de sua casa no estado de Maryland, nos Estados Unidos. De acordo com a polícia, ele confessou o crime e está sendo acusado de assassinato em primeiro grau.



Em 19 de janeiro, os policiais executaram um mandado de busca na residência de Devontae Gray, de 30 anos, onde encontraram o corpo de Alexis Schuler. Os restos mortais da vítima foram localizados dentro de uma caixa de plástico, envoltos e enrolados por uma combinação de tijolos, cimento e drywall, e escondidos atrás de uma parede que Devontae construiu sob uma escada na casa.



Alexis, de 29 anos, foi vista pela última vez em 10 de janeiro, porém só foi oficialmente dada como desaparecida no dia 14. Segundo as autoridades, Devontae teria atirado em Alexis e a assassinado após uma discussão entre o casal.



A vítima, mãe de três filhos, já havia relatado medo do companheiro. No dia 9 de janeiro, ela ligou para a polícia, afirmando temer que Devontae pudesse atirar nela. Ele, que é pai de um dos filhos de Alexis, já possuía histórico de acusações de violência doméstica.



Devontae Gray foi detido no local e confessou o assassinato. Ele enfrenta acusações de homicídio em primeiro grau e outros crimes relacionados.