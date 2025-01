Grupo recebeu o certificado como coro mais antigo do mundo - Reprodução / Runwood Homes

Publicado 23/01/2025 12:35

Um coro da Grã-Bretanha, com uma idade média de 94 anos, foi nomeado o mais antigo do mundo pelo Guinness World Records. O Prime Timers Choir, composto por 17 pessoas com idades entre 90 e 99 anos, quebrou o recorde em 19 de dezembro de 2024, durante um concerto de Natal na cidade de Stratford-Upon-Avon, no Reino Unido.

O grupo iniciou a apresentação no Grand Ballroom do Crown Plaza Hotel, acompanhado pelo cantor Tony Christie, que se juntou ao coro para interpretar "Amarillo" e "Silent Night".Todos os membros dos coros são residentes de sete casas de repouso administradas pela empresa Runwood Homes. Na plateia, estavam presentes seus entes queridos, zeladores e funcionários das casas de repouso, que se emocionaram com o momento.Mais da metade dos integrantes do coro é diagnosticada com demência. Estudos científicos indicam que o canto pode ajudar a melhorar as funções cognitivas e a comunicação, proporcionando benefícios no tratamento da demência.Um juiz do Guinness World Records estava na plateia e fez o anúncio oficial da premiação, entregando o certificado ao grupo após a apresentação. A conquista foi recebida com grandes aplausos.Em entrevista no local, um representante do coro comentou: "Poucos de nós, em qualquer idade, conseguem ter qualquer tentar quebrar um recorde mundial - muito menos aos 90 anos ou mais. Então, isso realmente é bastante coisa".