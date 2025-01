O incêndio consumiu mais de 4 mil hectares desde a manhã de ontem - Reprodução/AFP

Publicado 23/01/2025 18:01

Os bombeiros que combatem o novo incêndio florestal que teve início ao norte de Los Angeles avançaram durante a noite no controle das chamas, mas os alertas meteorológicos foram mantidos nesta quinta-feira (23) no sul do estado americano da Califórnia.



Mais de 4 mil efetivos participavam de uma extensa operação por terra e ar para apagar o fogo nas colinas de Castaic, a cerca de 60 km de Los Angeles. Cerca de 30 mil pessoas receberam ordens de evacuação, somando-se às dezenas de milhares deslocadas por causa dos incêndios florestais das últimas duas semanas na região.



O incêndio Hughes consumiu mais de 4 mil hectares desde a manhã de ontem. Autoridades afirmam que conseguiram desacelerar o seu avanço, em meio às fortes rajadas de vento na região.



Bryan Lewis, do Serviço Nacional de Meteorologia, alertou que rajadas de até 80 km/h foram registradas hoje, mas disse que os ventos devem diminuir amanhã. "No entanto, as condições extremamente secas persistem", acrescentou, descrevendo as condições como "ainda perigosas".



Chuva



As aguardadas precipitações anunciadas para este fim de semana devem trazer algum alívio para a região, que não vê chuvas significativas há oito meses. "Vai ajudar a curto prazo, mas, para realmente nos tirar desta temporada de incêndios, vamos precisar de mais", ressaltou Lewis.



A Califórnia começou o ano com os incêndios Eaton e Palisades, que consumiram, juntos, mais de 16 mil hectares e mataram 28 pessoas, e se prepara para possíveis deslizamentos de terra na região queimada, com a chegada das chuvas.



Funcionários do condado de Los Angeles prepararam sacos de areia, cascalho e barreiras de concreto para usar como contenção caso a chuva pressione. O governador da Califórnia, Gavin Newsom, colocou centenas de funcionários à disposição para atender a eventuais problemas causados pela chuva.



"Sem vegetação para conter o solo, uma chuva forte poderia levar a uma rápida movimentação de resíduos, o que poderia destruir casas, bloquear ruas e representar um risco sério para a vida e as propriedades", alertou Newson.



O presidente Donald Trump, que nega as mudanças climáticas e é um crítico de Newsom, fará uma visita amanhã à região afetada pelas chamas. Segundo funcionários do governo, ele vai se reunir com bombeiros e pessoas impactadas pelos incêndios.