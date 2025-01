Vaca invadiu barbearia em Nanyang, província de Henan, na China - Reprodução de vídeo

Vaca invadiu barbearia em Nanyang, província de Henan, na ChinaReprodução de vídeo

Publicado 23/01/2025 18:49

Clientes e cabeleireiros de uma barbearia na China tomaram um grande susto quando uma vaca abriu caminho pela porta e correu pela pequena loja.

Veja o vídeo:





Imagens gravadas na barbearia em Nanyang, província de Henan, mostram a vaca empurrando a porta e correndo para dentro da loja, esbarrando em vários móveis e fazendo com que os clientes, alguns deles vestidos com aventais, corressem para a porta.

A vaca finalmente se acalma e fica parada tranquilamente no balcão, aguardando ser capturada.



O animal teria ficado agitado enquanto estava sendo carregado em um caminhão e fugiu de seu dono, indo parar dentro da loja. O dono do animal foi multado em US$ 137 (R$ 822).

Apesar do grande susto, ninguém se feriu no inusitado acidente.