Donald Trump, recém-eleito presidente dos Estados Unidos pela segunda vez - Anna Moneymaker/AFP

Donald Trump, recém-eleito presidente dos Estados Unidos pela segunda vezAnna Moneymaker/AFP

Publicado 24/01/2025 22:45 | Atualizado 24/01/2025 22:52

Dezenas de milhares de ativistas antiaborto enfrentaram o frio nesta sexta-feira (24) para participar em Washington de uma passeata anual. A 52ª edição da Marcha pela Vida aconteceu um dia após o presidente republicano indultar 23 ativistas antiaborto processados durante o governo do democrata Joe Biden.

Trump estava em viagem hoje à Carolina do Norte e Califórnia, e se comunicou com os manifestantes por meio de um vídeo gravado. "No meu segundo mandato, voltaremos a defender com orgulho as famílias e a vida (...) Protegeremos os avanços históricos que alcançamos", prometeu.

Membros do grupo supremacista branco americano e neonazista Patriot Front foram vistos no desfile, portando bandeiras e imagens religiosas. Segundo os organizadores da passeata, seu objetivo não é apenas mudar as leis federais e estaduais, "mas também mudar a cultura, para, em última instância, tornar o aborto impensável".

O movimento "pró-vida", como seus ativistas se autodenominam, obteve uma vitória histórica em junho de 2022, quando a Suprema Corte americana anulou a decisão "Roe v Wade", que protegia o acesso ao aborto em nível federal.

Trump costuma ressaltar que contribuiu para o fim da garantia constitucional do direito ao aborto, por ter nomeado em seu primeiro mandato três juízes conservadores para a Suprema Corte.

Desde meados de 2022, muitos estados conservadores proibiram ou limitaram o recurso da interrupção voluntária da gravidez.