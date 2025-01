Produtos podem ser devolvidos ao ponto de venda para reembolso - Reprodução

Publicado 27/01/2025 14:57

A empresa engarrafadora da Coca-Cola na Bélgica anunciou, nesta segunda-feira, 27, uma grande retirada de seus produtos na Europa devido a uma concentração excessivamente alta de clorato. O recolhimento diz respeito a latas retornáveis e garrafas de vidro de Coca-Cola, Sprite, Fanta, Fuze Tea, Minute Maid, Nalu, Royal Bliss e Tropico na Bélgica, Países Baixos, Alemanha, Reino Unido, França e Luxemburgo, em circulação desde novembro.



Esses produtos possuem "um código de produção que varia de 328 GE a 338 GE (inclusive)".



"Não temos números exatos, mas está claro que é uma quantidade considerável", disse a Coca-Cola Europacific Partners Belgium à AFP.



"A maioria dos produtos afetados e não vendidos já foi retirada das lojas e continuamos tomando medidas para retirar os produtos que permanecem no mercado", acrescentou.

A empresa engarrafadora pede que os produtos não sejam consumidos. Eles podem ser devolvidos ao ponto de venda para reembolso.



"Em nossa unidade de produção em Gante, realizamos testes como parte de nossos processos de controle [...]. Esses controles possibilitaram identificar níveis elevados de clorato", explicou a empresa.



De acordo com o site da Comissão Europeia, o clorato nos alimentos vem de desinfetantes de cloro usados no tratamento da água e no processamento de alimentos.



Em uma publicação científica de 2015, a autoridade europeia para a segurança alimentar estimou que a exposição prolongada ao clorato em alimentos pode causar potenciais problemas de saúde para crianças, especialmente aquelas com carência de iodo.



No entanto, de acordo com a agência, mesmo considerando os níveis mais altos, "a ingestão total em um único dia dificilmente excederá o nível recomendado para consumidores de todas as faixas etárias".