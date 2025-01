Matthew Huttle foi condenado por envolvimento no ataque ao Capitólio em 2021 - Reprodução

Matthew Huttle foi condenado por envolvimento no ataque ao Capitólio em 2021Reprodução

Publicado 28/01/2025 10:13 | Atualizado 28/01/2025 10:24

Um homem condenado por participar do ataque ao Capitólio, nos Estados Unidos, em 6 de janeiro de 2021, e que havia sido perdoado pelo presidente Donald Trump na semana passada, morreu durante uma discussão com um policial. O caso aconteceu na tarde do último domingo (26).



Matthew Huttle, de 42 anos, morreu depois que um agente atirou nele por "resistir" durante uma abordagem no estado de Indiana, segundo comunicado oficial. O aviso também afirmou de que o homem possuía uma arma em seu veículo.

"Ocorreu uma altercação (discussão acalorada) entre o suspeito e o policial, que terminou com o policial disparando sua arma e ferindo mortalmente o suspeito", afirmou o boletim sem fornecer mais detalhes, exceto que Huttle estava armado.

A polícia de Indiana não informou as circunstâncias que motivaram a abordagem do policial. De acordo com o site "New York Post", o agente que matou Huttle foi posto em licença administrativa remunerada. O caso segue sendo investigado.

O homem é uma das cerca de 1.500 pessoas acusadas ou condenadas de participarem do ataque ao Capitólio em 2021, e que foram perdoadas por Trump na última semana.

Em 2023, Huttle foi condenado a seis meses de prisão pela invasão. Ele foi libertado em julho do ano seguinte. Apesar de já ter cumprido a pena, a acusação que ele recebeu pelo envolvimento no caso foi anulada.

Invasão ao Capitólio

Em 6 de janeiro de 2021, centenas de apoiadores republicanos, incitados por acusações infundadas de fraude eleitoral, invadiram a sede do Congresso para tentar impedir a certificação da vitória do democrata Joe Biden, adversário de Trump nas eleições presidenciais do ano anterior.



Estes indultos, adotados na semana passada por Trump poucas horas depois de tomar posse, geraram duras críticas dos democratas e até rejeição de alguns republicanos por incluírem pessoas condenadas por atacarem violentamente alguns policiais durante a invasão.