Presidente da Rússia Vladimir PutinAFP

Publicado 28/01/2025 15:47 | Atualizado 28/01/2025 15:48

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, disse nesta terça-feira (28) que seu país está disposto a negociar um fim do conflito na Ucrânia, mas rejeitou a possibilidade de realizar conversas diretas com Volodimir Zelensky e afirmou que não enxerga nenhuma "vontade" de Kiev.



A Rússia está aberta a manter negociações, mas não vê nenhuma "vontade" por parte da Ucrânia, disse Vladimir Putin em uma entrevista à televisão estatal, rejeitando, por enquanto, qualquer tipo de conversa com seu homólogo ucraniano, considerado "ilegítimo" pelo líder russo.

A guerra entre países já dura quase três anos.