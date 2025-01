Karoline Leavitt, nova secretária de imprensa da Casa Branca, falou na primeira coletiva do mandato de Trump - Pixabay

Publicado 28/01/2025 18:25

A secretária de imprensa dos Estados Unidos, Karoline Leavitt, disse que o presidente norte-americano, Donald Trump, acredita na retomada do domínio do país em inteligência artificial (IA) e que as implicações da DeepSeek para a segurança nacional estão sendo analisadas. Na primeira coletiva de imprensa do segundo mandato do republicano, a representante disse que a data de 1º de fevereiro para as tarifas contra o México e Canadá segue válida, mas não há previsão de quando as tarifas para o aço e cobre entrarão em vigor.

Karoline Leavitt afirmou que a suspensão de todos os subsídios e empréstimos federais, que foi anunciada mais cedo nesta terça-feira, 28, será temporária e não é uma "pausa geral na assistência federal".

Em relação aos imigrantes, Leavitt defendeu que as deportações tornam os Estados Unidos cada dia mais seguros e que imigrantes que quebraram as leis americanas são criminosos.

"Os Estados Unidos não vão mais tolerar a imigração ilegal", disse ela.