Dank se descreve como BBW (sigla em inglês para mulher grande e bonita)Reprodução / Redes sociais

Publicado 29/01/2025 09:47

Uma rapper plus size está processando a empresa Lyft, principal concorrente da Uber nos Estados Unidos, depois que um motorista cancelou a corrida alegando que ela era grande demais para andar no carro. O vídeo da polêmica, compartilhado por Dank Demossor no Instagram, já ultrapassa meio milhão de visualizações.







Dank, que se descreve como BBW (sigla em inglês para 'big beautiful woman'), já havia informado que pesa cerca de 220 kg. A rapper relatou porém que, assim que o motorista chegou ao local num sedã Mercedes-Benz, imediatamente trancou as portas.

No vídeo, Dank afirma que consegue entrar no carro, ao que o motorista responde: "Acredite em mim, você não pode". As imagens foram compartilhadas no dia 19 de janeiro.

Esta semana, a rapper decidiu ir à Justiça contra a Lyft. "Obrigado aos meus advogados Marko e Zach Runyan! Lutando pela minha comunidade, pelo meu povo e fazendo mudanças no mundo, não apenas por mim, mas por todos. Agradeço à minha equipe e a todo o apoio que estou recebendo", escreveu Dank.







Um porta-voz da empresa disse ao jornal "The Post" que a empresa não comenta casos específicos, mas condenou a atitude do motorista. "A Lyft condena inequivocamente todas as formas de discriminação — acreditamos em uma comunidade onde todos são tratados com igual respeito e gentileza mútua", pontuou. "Nossas diretrizes da comunidade e termos de serviço proíbem explicitamente assédio ou discriminação."

* Com informações do New York Post