Chegada da DeepSeek abalou os mercados globais - AFP

Chegada da DeepSeek abalou os mercados globaisAFP

Publicado 29/01/2025 21:45 | Atualizado 29/01/2025 22:21

O fundador da DeepSeek, a startup chinesa de inteligência artificial que surpreendeu os mercados com sua capacidade de competir com líderes do setor como a OpenAI, começou discretamente sua carreira no setor financeiro. Aos 40 anos, Liang Wenfeng criou um fundo de hedge - que oferece proteção contra os riscos oferecidos pelas oscilações do mercado financeiro - e depois refinou seus modelos quantitativos para expandi-los para a inteligência artificial.

Liang, que fundou a DeepSeek em 2023, nasceu na província de Guangdong, no sul da China, e estudou em Zhejiang, no leste do país - lar de gigantes da tecnologia como a Alibaba -, segundo a mídia chinesa. O High-Flyer Quantitative Investment Management, fundo de hedge que ele criou em 2015, desenvolveu modelos para negociações automatizadas no mercado de ações e começou a utilizar técnicas de aprendizado de máquina para aprimorar essas estratégias.

Caixa

Como muitos "traders quantitativos" chineses, o High-Flyer sofreu perdas quando reguladores impuseram restrições a esse tipo de negociação no último ano. Contudo, a empresa ainda administra cerca de US$ 8 bilhões em ativos, garantindo recursos consideráveis para financiar a pesquisa em IA da DeepSeek.

Além disso, o fundo conta com grande capacidade computacional para desenvolver inteligência artificial, já que, até 2022, o High-Flyer havia adquirido um cluster de 10 mil chips A100 da Nvidia, usados na construção e operação de sistemas de IA, conforme uma publicação na rede social chinesa WeChat. Pouco tempo depois, os EUA impuseram restrições à venda desses chips à China.

"A questão é: temos certeza de que queremos fazer isso, podemos fazer isso e somos capazes de fazer isso. Por isso, estamos entre os candidatos mais qualificados para enfrentar esse desafio agora", disse Liang ao meio de comunicação de tecnologia Waves em 2023.

Segundo ele, a DeepSeek busca explorar o "significado da inteligência". "As pessoas podem achar que há alguma lógica comercial oculta por trás disso, mas é principalmente movido pela curiosidade", disse.