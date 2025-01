Colisão entre as aeronaves aconteceu em Washington, capital dos Estados Unidos - Reprodução/vídeo/redes sociais

Publicado 30/01/2025 08:20 | Atualizado 30/01/2025 09:02

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento exato em que um avião e um helicóptero militar colidiram na noite desta quarta-feira (29), em Washington, capital dos Estados Unidos.

Segundo as autoridades, a aeronave comercial transportava 60 passageiros e quatro tripulantes. Três soldados estavam no helicóptero. A imprensa norte-americana diz que ao menos 18 corpos foram resgatados.

Veja o vídeo:

Avião com 64 pessoas e helicóptero caem em rio após colisão nos EUA.



Créditos: Reprodução / Redes sociais pic.twitter.com/VzzxiwIUbj — Jornal O Dia (@jornalodia) January 30, 2025

A colisão aconteceu quando o avião estava a poucos metros da pista, próximo ao pouso. A American Airlines confirmou que se trata de uma aeronave da companhia. Já o helicóptero estava fazendo um treinamento, segundo o Exército.

"Que Deus os abençoe", afirmou o presidente Donald Trump em um comunicado. Algumas horas mais tarde, em sua plataforma Truth Social, o republicano escreveu que o acidente "deveria ter sido evitado".



"Por que a torre de controle não disse ao helicóptero o que fazer, em vez de perguntar se viram o avião. Esta é uma situação ruim que parece que deveria ter sido evitada", escreveu Trump.



No local do acidente, policiais e bombeiros participam em uma operação de busca e resgate. O comandante dos bombeiros de Washington, John Donnelly, afirmou em uma entrevista coletiva que "as condições são extremamente difíceis para os socorristas" devido ao "frio, vento forte e gelo" no rio.



A secretária de Segurança Interna, Kristi Noem, anunciou que mobilizou "todos os recursos disponíveis da Guarda Costeira dos Estados Unidos".