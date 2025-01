Sam foi resgatado de helicóptero e levado ao hospital, mas não resistiu - Reprodução / Emissora norte-americana KUTV

Publicado 30/01/2025 09:30 | Atualizado 30/01/2025 09:35

Um menino de 14 anos com autismo morreu após cair em um lago congelado enquanto pescava com um amigo no estado de Utah, nos Estados Unidos. De acordo com a polícia, os familiares não sabiam que ele estava pescando e acreditavam que o garoto estava na casa do colega.

S.C. e um amigo foram até o lago Glasmann Pond, na cidade de Ogden, na segunda-feira (27), quando o gelo desabou, fazendo com que ambos caíssem nas águas geladas. O outro menino conseguiu se salvar, mas ele foi retirado da água cerca de duas horas depois e levado de helicóptero para o Primary Children's Hospital, em Salt Lake City, onde não resistiu.

As autoridades informaram que os pais do adolescente foram notificados sobre o acidente por volta das 17h, porém não conseguiram chegar ao hospital antes que ele fosse declarado morto.

"Ele não nos disse para onde estava indo. Ele disse ao vovô que estava indo para a casa de um amigo, mas não era para lá que ele estava indo.", disse o padrasto, Nathan Gidley, em entrevista a emissora Fox 13.

Segundo os familiares, o menino não sabia nadar, o que dificultou sua resistência na água. Ele sonhava em se tornar um policial.

"Ele era um irmão mais velho amoroso, que gostava de passar tempo com seu irmão mais novo. Ele também gostava de jogar videogame, trabalhar em computadores e ao ar livre. Além de adorar seu carro de polícia de brinquedo, e manifestar interesse em se tornar um policial", escreveu uma tia em uma página de arrecadação de fundos criada para a família.