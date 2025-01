Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump - Anna Moneymaker/AFP

Presidente dos Estados Unidos, Donald TrumpAnna Moneymaker/AFP

Publicado 30/01/2025 09:10 | Atualizado 30/01/2025 10:08

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, questionou o acidente entre um helicóptero militar e um avião comercial em Washington, nesta quarta-feira (28). Nas redes socias, disse que a tragédia "poderia ter sido evitada".

Segundo as autoridades, a aeronave comercial transportava 60 passageiros e quatro tripulantes. Três soldados estavam no helicóptero. A imprensa norte-americana diz que ao menos 28 corpos foram resgatados.

O republicano citou que o avião estava em uma trajetória reta e com as luzes acesas. Ele também lembrou que o tempo estava bom no momento da batida, sem problemas para visibilidade.



"Por que o helicóptero não subiu ou desceu, ou virou? Por que a torre de controle não disse ao helicóptero o que fazer em vez de perguntar se eles viram o avião? Esta é uma situação ruim que parece que deveria ter sido evitada. NÃO É BOM!!!", escreveu.

Mais cedo, em um comunicado publicado pela Casa Branca, o presidente norte-americano relatou que recebeu as primeiras informações sobre a colisão e pediu orações às vítimas.



"Fui completamente informado sobre o terrível acidente que acabou de ocorrer no aeroporto Nacional Reagan", afirmou. Trump também agradeceu o trabalho dos socorristas que estão fazendo buscas na região.

O vice-presidente dos EUA, J.D. Vance, também pediu por orações para todos os envolvidos no acidente. "Estamos monitorando a situação, mas por enquanto vamos esperar pelo melhor", escreveu.

A colisão se deu momentos antes de o avião, modelo Bombardier CRJ700, pousar no aeroporto Ronald Reagan. Autoridades locais afirmaram que a aeronave caiu no Rio Potomac. Todos os pousos e decolagens foram suspensos.