Artista sofreu ferimentos na cabeça, pescoço e olhosReprodução/vídeo/redes sociais

Publicado 30/01/2025 14:05

A gravação de um momento de desespero viralizou nas redes sociais nesta quinta-feira (30). Uma sereia profissional foi atacada por um peixe gigante enquanto atuava no aquário do Xishuangbanna Primitive Forest Park, na China.

No vídeo, é possível ver o momento em que a artista, identificada como Masha, nada em direção ao animal e ele morde a cabeça dela. Espectadores gritaram de horror quando o peixe envolveu suas mandíbulas em volta do rosto da jovem, que é russa. A sereia, se livrou rapidamente do ataque e retornou à superfície.

Veja o vídeo:

Peixe gigante ataca sereia performer em aquário na China.



O aquário de água doce exibe espécies nativas dos rios Mekong e Yangtze, bem como anfíbios raros. O tipo do peixe envolvido no ataque não foi especificado. Mas acredita-se que tenha se tratado de um peixe-gato-gigante.

De acordo com o New York Post, o ataque ocorreu no final do ano passado. Masha recebeu uma indenização equivalente a R$ 560 para não divulgar o ocorrido, mas as imagens vazaram nas redes sociais chinesas e viralizaram nesta semana.

Segundo a imprensa russa, a artista sofreu ferimentos na cabeça, pescoço e olhos. Ela afirmou que o empregador a forçou a voltar para a água apesar de estar com dor.



O uso de "sereias" em aquários está se disseminando pela China, que até já sediou uma competição internacional com mulheres se apresentando entre os peixes.