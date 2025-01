Exército israelense combate o grupo libanês Hezbollah - AFP

Publicado 31/01/2025 07:30

Bombardeios israelenses deixaram pelo menos dois mortos no leste do Líbano, onde um cessar-fogo entre Israel e o movimento islamista Hezbollah está em vigor desde o fim de novembro, informou nesta sexta-feira (31) Ministério da Saúde libanês.

"O bombardeio executado pelo inimigo israelense em Janta matou duas pessoas e deixou 10 feridos", afirmou o ministério.

A região de Janta, onde o movimento xiita Hezbollah tem uma forte presença, fica distante da fronteira entre Líbano e Israel e está localizada no Vale do Bekaa, perto do limite com a Síria.

O Exército de Israel anunciou nesta sexta-feira que atacou vários alvos do Hezbollah no Vale do Bekaa.

"A Força Aérea israelense atacou múltiplos alvos terroristas do Hezbollah no Vale do Bekaa (...) que representavam uma ameaça", afirma um comunicado divulgado pelo Exército, que acrescentou seguir "comprometido" com o cessar-fogo.

Segundo o comunicado militar, os alvos incluíram um local "com infraestrutura subterrânea utilizada para desenvolver e fabricar armas" e outras instalações "na fronteira sírio-libanesa utilizadas pelo Hezbollah para transportar armas ao Líbano".

Na quinta-feira, o Exército israelense anunciou que "interceptou" um drone do Hezbollah lançado contra seu território. As Forças Armadas denunciaram o ato como uma "violação" do acordo de cessar-fogo que acabou com a guerra entre Israel e o movimento islamista libanês em 27 de novembro.

O conflito começou devido à guerra entre Israel e o Hamas em Gaza, quando o Hezbollah abriu uma frente do Líbano em apoio ao seu aliado palestino.

Em setembro, após quase um ano de hostilidades na fronteira, Israel iniciou uma ofensiva aérea e terrestre contra as posições do movimento pró-Irã.