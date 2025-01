Partida com jogadores nus faz parte de uma apresentação artística - Divulgação/Galeria Municipal do Porto

Partida com jogadores nus faz parte de uma apresentação artísticaDivulgação/Galeria Municipal do Porto

Publicado 30/01/2025 18:12

Uma partida de futebol apenas com jogadores nus e somente com o árbitro vestido. Sim, esse jogo (ou seria apenas uma pelada?) vai acontecer no dia 1º de março, na cidade do Porto, em Portugal. Mas não se trata de um confronto oficial, com um título em disputa.

A Galeria Municipal do Porto, responsável por promover a arte na cidade, está à procura de participantes para uma performance artística nada habitual. A iniciativa faz parte da montagem 'Organ Harvest', do artista londrino Eddie Peake, que busca em suas obras interagir o máximo com o público e despertar sentimentos variados, abordando, sempre que possível, o erotismo.

Serão ao todos dez jogadores - cinco para cada lado - completamente nus. Ou quase. Está permitido o uso de luvas (apenas para os goleiros), meiões e chuteiras. As meias, aliás, é que servirão como elemento único para diferenciar uma equipe da outra. O jogo será disputado dentro de uma galeria de arte e terá apenas um tempo de 45 minutos.

A produção do evento procura por homens com experiência no mundo do futebol e que autorizem a divulgação de filmagens e fotografias. Os interessados serão entrevistados por videoconferência e ainda terão que mostrar as habilidades com a pelota no dia da peça. Cada jogador vai receber um cachê de 100 euros (R$ 615)

A peça 'Organ Harvest' está dentro da programação de uma amostra de arte da Galeria Municipal do Porto. Outras exposições, peças e interações com o público, dentro do tema do erotismo, estão programadas.

"Fogo Fátuo oferece um programa dinâmico que abarca performances acústicas intimistas e experiências audiovisuais imersivas, mostrando a amplitude e a riqueza das práticas artísticas performativas e sonoras", diz o texto publicado no site da Galeria Municipal do Porto.