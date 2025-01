Cachorros foram pintados de laranja e preto para simularem filhotes de tigre - Reprodução / X

Publicado 31/01/2025 08:05

O zoológico de Taizhou, na província de Jiangsu, China, causou polêmica ao pintar dois cachorros da raça Chow Chow como se fossem filhotes de tigres, com listras laranjas e pretas, para enganar os visitantes. Um vídeo dos animais viralizou no Douyin, versão chinesa da rede social TikTok, e internautas logo perceberam que os animais não eram felinos.

O relato foi publicado pelo jornal britânico "Daily Mail" nesta quinta-feira (30). Ao ser questionada pela imprensa local, a reserva ambiental confessou que se tratam de dois cães e alegou que tingi-los era "apenas um truque", realizado de forma profissional e sem ferimentos aos bichos. Ainda assim, usuários nas redes sociais protestaram contra a medida.

Cachorros pintados de ursos panda



Não é a primeira vez que o zoológico de Taizhou se envolve em uma controvérsia deste tipo. Em maio de 2024, o mesmo local foi acusado de tingir cães, também da raça Chow Chow, de Não é a primeira vez que o zoológico de Taizhou se envolve em uma controvérsia deste tipo. Em maio de 2024, o mesmo local foi acusado de tingir cães, também da raça Chow Chow, de preto e branco para serem exibidos ao público como ursos panda , animais típicos do país.

Na ocasião, o porta-voz do santuário explicou a motivação para isso. "Não há ursos panda no zoológico e simplesmente fizemos. As pessoas também pintam o cabelo", completou o funcionário, justificando que a tinta usada não faz mal aos bichos.