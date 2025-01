O comandante morreu após o carro em que estava ser atingido por um drone - Abdulaziz KETAZ / AFP

O comandante morreu após o carro em que estava ser atingido por um droneAbdulaziz KETAZ / AFP

Publicado 31/01/2025 08:05

As tropas dos Estados Unidos mataram na quinta-feira (30), em um bombardeio na Síria, um comandante de uma organização associada ao grupo extremista Al-Qaeda, anunciou o Comando Central Americano para o Oriente Médio (Centcom).

As forças do Centcom "efetuaram um bombardeio de precisão no noroeste da Síria contra Muhamad Salah al Za'bir, um alto comandante da organização terrorista Hurras al Din (HaD), associada à Al-Qaeda, e o mataram", afirma um comunicado militar.

O Observatório Sírio dos Direito Humanos (OSDH) informou que Za'bir morreu quando o veículo em que viajava foi atingido por um drone na rodovia entre Sarmada e Idlib, região noroeste da Síria.

A área do bombardeio é parte do reduto rebelde de onde começou a ofensiva relâmpago que derrubou Bashar al-Assad em dezembro.

A operação relâmpago foi executada por uma coalizão de insurgentes liderada pelo grupo islamista HTS, comandado por Ahmad al Sharaa, agora presidente interino do país.

O grupo Hurras al Din anunciou sua dissolução recentemente, seguindo a vontade de Al Sharaa, novo líder da Síria, que busca unificar sob o comando das novas autoridades os vários grupos armados do país.

O grupo de Al Sharaa manteve ligações com a Al-Qaeda até 2016, quando rompeu os vínculos com a organização.

O governo dos Estados Unidos considera desde 2019 o Hurras al Din uma organização "terrorista" e oferece recompensas financeiras por informações sobre seus integrantes.