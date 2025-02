Papa Francisco precisou ser ajudado por dois assistentes para se sentar na cadeira no palco - Tiziana Fabi / AFP

Papa Francisco precisou ser ajudado por dois assistentes para se sentar na cadeira no palcoTiziana Fabi / AFP

Publicado 01/02/2025 18:30 | Atualizado 01/02/2025 19:04

Itália - O papa Francisco tropeçou, neste sábado (1º) ao entrar no auditório do Vaticano para uma reunião. A alça da bengala que ele usa quebrou e quase causou a queda do religioso. Apesar do pontífice de 88 anos não ter se machucado, ele precisou da ajuda de dois assistentes para se sentar em uma cadeira.

Após o incidente, o público aplaudiu o papa Francisco, e uma pessoa na plateia gritou: "Viva o papa".

Nos últimos meses, o pontífice apresenta dificuldades de mobilidade e frequentemente é visto em uma cadeira de rodas. Em dezembro, Francisco bateu o queixo na mesa de uma cabeceira e, no início de janeiro, caiu, machucando o braço direito. Por causa do ferimento, ele precisou usar uma tipoia.

Além das dificuldades de locomoção, o papa também enfrenta problemas de saúde. No final de dezembro, sofreu um forte resfriado, o que o levou a liderar a oração do Angelus de dentro de sua casa. Durante as celebrações de fim de ano e a abertura do Jubileu 2025, Francisco precisou usar cadeira de rodas.

O pontífice passou por duas cirurgias recentes: uma em 2021 para tratar diverticulite e outra em 2023 para reparar uma hérnia.