Autoridades da Filadélfia iniciaram operação de resgate após o acidente - AFP

Publicado 01/02/2025 08:55 | Atualizado 01/02/2025 08:55

Todas as seis pessoas a bordo do avião que caiu em uma avenida da Filadélfia , nos Estados Unidos, nesta sexta-feira (31) morreram. Uma das vítimas é uma criança mexicana que estava no país para realizar um tratamento médico.