Starmer revela intenção de discutir formação de acordo de parceria em segurança para fortalecer a Otan - AFP

Publicado 03/02/2025 16:18

O primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, declarou nesta segunda, 3, que o país "não fará uma escolha entre os Estados Unidos e a União Europeia (UE)", depois das ameaças de Donald Trump de impor tarifas comerciais sobre os países da zona do euro. "Ambos, os EUA e a UE, são fundamentais para nós", afirmou, durante uma coletiva de imprensa em Bruxelas.

Starmer também revelou sua intenção de discutir com as autoridades da UE a formação de um acordo de parceria em segurança, com o objetivo de fortalecer a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan). O acordo englobaria áreas como "tecnologia militar, a melhoria da mobilidade das forças pela Europa, a proteção de nossa infraestrutura crítica e o aprofundamento da colaboração industrial para ampliar a produção de defesa", destacou Starmer. "Não podemos ser apenas observadores quando se trata de questões de paz em nosso continente. Precisamos liderar."

O premiê britânico ressaltou que os gastos com defesa no Reino Unido correspondem atualmente a 2,3% do Produto Interno Bruto (PIB). "Estamos trabalhando intensamente para atingir 2,5% do PIB", acrescentou. Starmer também mencionou que o princípio de "Otan em primeiro lugar" será central na Revisão Estratégica de Defesa do Reino Unido deste ano.