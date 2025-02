Kaine Villarreal, de 19 anos, e Lane Burch, de 18 - Divulgação / Departamento de Polícia

Publicado 04/02/2025 10:31

Dois jovens foram presos após abordarem duas crianças que voltavam da escola e perguntarem se elas "queriam ser sequestradas" no estado do Texas, nos Estados Unidos. Segundo a polícia, os suspeitos alegaram que se tratava de uma pegadinha inspirada em um vídeo que viralizou no TikTok.



Kaine Villarreal, de 19 anos, e Lane Burch, 18, foram detidos sob a acusação de ameaças terroristas na última quarta-feira (29). De acordo com o jornal New York Post, as vítimas, de 7 e 9 anos, ficaram assustadas com a abordagem e relataram o ocorrido aos pais, que acionaram as autoridades.



Após serem presos, os jovens tentaram se justificar, afirmando que estavam apenas encenando uma brincadeira. No entanto, o caso gerou preocupação entre os responsáveis e a comunidade escolar.



O diretor de comunicação do distrito escolar onde as crianças estudam, Tim Savoy, enviou uma mensagem às famílias da Negley Elementary School elogiando a atitude das vítimas.



"Estamos felizes que os alunos estejam bem e estamos orgulhosos deles por fazerem a coisa certa, relatando isso imediatamente aos pais. Lembre-se de continuar a reforçar o ensino de seus filhos sobre o perigo de estranhos", destacou Savoy.

As autoridades alertam que pegadinhas desse tipo, que envolvem uma ameaça em potencial, são ilegais e podem resultar em acusações criminais.