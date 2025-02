Claudia Sheinbaum, presidente do México - AFP

Publicado 04/02/2025 18:12 | Atualizado 04/02/2025 18:14

A presidente do México, Claudia Sheinbaum, deu pouca relevância à decisão do Equador de impor uma tarifa de 27% aos produtos importados do país.

Em entrevista matutina, a dirigente disse que os bens importados pelos mexicanos do Equador é irrisória, "algo como 0,4", portanto a decisão não a preocupava.

O presidente do Equador, Daniel Noboa, anunciou a imposição de tarifa na segunda-feira, citando que buscava um tratamento justo aos produtos equatorianos no comércio.